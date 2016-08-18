Украинские держатели карт Payoneer, которыми в основном являются фрилансеры, выполняющие различную работу для иностранных заказчиков, теперь могут выводить свой заработок напрямую на открытые в «ПриватБанке» счета, в том числе карточные. Это стало возможным благодаря совместному проекту, на который у Payoneer и «ПриватБанка» ушло около полутора лет.

Компания Payoneer разослала всем своим украинским клиентам соответствующие электронные письма с уведомлением о запуске новой услуги, подчеркнув, что сейчас вывод средств возможен только на счета в «ПриватБанке». Позже запуск услуги подтвердили и в самом банке.

Деньги на счета «ПриватБанка» зачисляются в гривне. Конвертация, согласно тарифам Payoneer, проходит на основе среднерыночного курса. Комиссия за конвертацию – 2% от конвертируемой суммы. Минимальная для вывода сумма – $200.

Со стороны «ПриватБанка» комиссий при зачислении нет. Обналичивание средств с карты украинского банка обойдется в 1% от суммы при использовании карты «Универсальная» и без комиссии при снятии с карты для выплат.

Источник: ain