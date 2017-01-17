«SSD продолжают вытеснять HDD»: Seagate закроет один из своих крупнейших заводов и уволит 2200 сотрудников

Угрожающие темные тучи продолжают сгущаться над старыми добрыми HDD. В настоящее время американская компания Seagate, один из крупнейших производителей жестких дисков и решений для хранения данных, сообщила о закрытии своего завода по выпуску HDD в китайском Сучжоу.

Закрытие этого завода, являющегося одним из основных производственных центров компании, неизбежно выльется в сокращение объемов выпуска HDD. Впрочем, это сокращение является частью запланированные Seagate «оптимизаций», нацеленных на снижение квартальных объемов выпуска жестких дисков с 55-60 млн штук до 35-40 млн. Данный шаг продиктован продолжающимся сокращением спроса на жесткие диски, обусловленным нарастающей конкуренцией со стороны SSD, которые во многом (скоростные показатели, энергоэффективность) превосходят своих механических собратьев и продолжают дешеветь.

Как обычно в таких случаях, закрытие сопровождается масштабным сокращением персонала. Здесь речь идет об увольнении примерно 2200 сотрудников, которые присоединяться к 8 тыс. бывших работников Seagate по всему миру, попавших под сокращение в прошлом году.

Этот завод перешел в собственность Seagate вместе с другими активами Maxtor, купленной производителем в 2006 году. Пока совершенно неясно, что в итоге будет с этим заводом, но его переориентация на выпуск SSD крайне маловероятна. По крайней мере, в ближайшем будущем. Учитывая размеры производства, процесс этот займет немало времени, не говоря уже о денежных средствах, необходимых для покупки нового оборудования.

Источник: techpowerup