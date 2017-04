Стали известны характеристики и цены планшетов Huawei MediaPad T3 и MediaPad M3 Lite10

Компания Huawei подготовила к выпуску новый планшет MediaPad T3. Устройство уже прошло сертификацию в Федеральной комиссии связи США, а теперь появились некоторые сведения о характеристиках и цене этой новинки.

Сообщается, что планшет Huawei MediaPad T3 поступит на рынок в трёх модификациях, которые отличаются размерами экрана. Базовая версия MediaPad T3 7 содержит 7-дюймовый дисплей и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство оснащено только модулем Wi-Fi, мобильная связь не поддерживается. Цена этой версии составит €129 ($137). Также на рынок поступят версии MediaPad T3 8 и MediaPad T3 10 с 8- и 10-дюймовыми дисплеями, соответственно. Они получат по 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. В дополнение к базовым версиям с модулями Wi-Fi будут доступны и модификации с дополнительными модулями LTE. Цена планшета Huawei MediaPad T3 8 составит €219 ($233) или €239 ($254) за модификации с Wi-Fi или Wi-Fi+ LTE, соответственно. За планшет Huawei MediaPad T3 10 предстоит заплатить €229 ($244) в базовой версии или €279 ($297) за модификацию с модулем LTE.

Huawei’s new Android tablet armada is coming soon… four models, ranging from 7 to 10 inch and 129 to 379 Euro. #MediaPadT3 #MediaPadM3 pic.twitter.com/HQJWxTok8U

— Roland Quandt (@rquandt) 3 апреля 2017 г.