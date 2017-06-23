Стартовали продажи сверхтонкого алюминиевого ноутбука ASUS Vivobook S с процессорами Intel седьмого поколения по цене от $700

Компания ASUS начала продажи своего нового среднеформатного ноутбука VivoBook S в сверхтонком металлическом корпусе, с процессорами Intel седьмого поколения и весьма привлекательным ценником, который стартует с отметки в $699 (в США).

Среди основных достоинств новинки производитель называет тонкие рамки экрана — всего 7,8 мм по бокам, что позволяет матрице занимать 80% полезной площади дисплейного модуля, а также минимальную толщину (17,9 мм) и вес (1,5 кг) алюминиевого корпуса.

Более сбалансированная версия за $799 оснащается 15,6-дюймовым экраном с Full HD разрешением 1920×1280 точек, процессором Intel Core i7-7500U с интегрированной графикой Intel HD 620 (за отдельные деньги будет доступна и дискретная графика GeForce 940MX), а также 8 ГБ оперативной памяти и гибридным хранилищем данных, состоящим из связки SSD емкостью 128 ГБ и HDD на 1 ТБ.

Начальная версия за $699 отличается менее производительным процессором Intel Core i5-7200U и отсутствием SSD, тогда как все остальные характеристики точно такие же, как у более дорогой версии. На отдельных рынках будут также доступны еще более бюджетные модификации с начальной стоимостью от $499.

Пользователь также получает солидный набор разъемов, включая USB-C, USB Type-A, USB 2.0, HDMI, а также аудиопорт и кард-ридер формата SD. Ноутбук ASUS Vivobook S поставляется в комплекте с предустановленной операционной системой Windows 10 Home.

Напомним, что линейка ноутбуков ASUS VivoBook S дебютировала на выставке Computex 2017 и наша редакция успела не только попасть на презентацию, но и подержать в руках эту новинку.

Источник: The Verge