Strategy Analytics: Крупные китайские производители смартфонов нарастили рыночную долю, а Samsung и Apple — незначительно потеряли

Исследовательская компания Strategy Analytics подвела итоги мировых продаж смартфонов во втором квартале 2017 года. За этот период на рынок было поставлено 360,4 млн смартфонов, что заметно больше, чем годом ранее — 341,5 млн.

По сравнению со вторым кварталом 2016 года, Xiaomi смогли поставить на рынок 23,2 миллиона смартфонов против 14,7 миллионов, что позволило поднять собственную долю на рынке с 4,3% до 6,4%. Четвертый по счету участник рейтинга OPPO показал еще более впечатляющий рост — 29,5 млн смартфонов против 18,0 млн годом ранее и как результат, рост доли с 5,3% до 8,2%.

На третьем месте — еще один китайский бренд Huawei, который смог поставить на рынок 38,4 млн смартфонов (32 млн годом ранее) и повысить свою долю до 10,7% (9,4% годом ранее).

Первые два места делят неразлучные Samsung и Apple. Несмотря на то, что в количественном выражении они смогли выпустить большее количество смартфонов — 79,5 млн и 41 млн против 77,6 млн и 40,4 млн соответственно, их доля на рынке незначительно сократилась. Таким образом южнокорейская компания получила «только» 22,1% (22,7% годом ранее), а американская — 11,4% (11,8% годом ранее), так что разрыв с ближайшим преследователем Huawei составляет всего 0,7% доли рынка или 2,6 млн смартфонов.

Отметим, что суммарная доля рынка менее популярных производителей упала с 46,5% во втором квартале 2016 года до 41,3% в 2017 году.

Источник: Gizmochina