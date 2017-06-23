Tesla намерена запустить собственный музыкальный сервис

Компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей и систем хранения электрической энергии, намерена в скором времени опробовать новое направление бизнеса. Как сообщают осведомлённые источники в музыкальной отрасли, Tesla планирует запустить собственный потоковый музыкальный сервис.

По данным источников, компания уже активно проводит переговоры со всеми крупными музыкальными лейблами относительно лицензирования контента. Музыкальный сервис будет интегрирован в электромобили Tesla, которые уже оснащены дисплеем и доступом в интернет. Пока что нет сведений, какие именно планы у Tesla относительно стримингово сервиса. Предполагается, что компания будет предлагать несколько вариантов сервиса, включая веб-радио наподобие Pandora.

Добавим, между Tesla и Spotify действует соглашение, по условиям которого автопроизводитель интегрирует поддержку сервиса Spotify в свои электромобили, продаваемые за пределами США. Но, судя по всему, компания не заинтересована в продолжении такого сотрудничества, а намерена запустить собственный похожий сервис для своих клиентов.

«Мы считаем, что важно иметь исключительный опыт в автомобиле, чтобы наши клиенты могли слушать музыку, которую они хотят, из любого источника, который они выбирают», — заявил представитель Tesla. «Наша цель — просто достичь максимального счастья для наших клиентов».

Если Tesla действительно намерена распространять музыку для своих клиентов, музыкальные лейблы будут довольны таким сотрудничеством. У Tesla объёмы поставок измеряются сотнями тысяч реализованных электромобилей, на новую Model 3 уже получено около 400 тыс. предварительных заказов. Все эти клиенты являются потенциальными пользователями музыкального сервиса.

Источник: recode