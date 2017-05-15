Toyota инвестирует $375 тыс. в разработку летающего автомобиля

Компания Toyota заявила о намерении обеспечить финансовую поддержку проекту Cartivator, в рамках которого идёт разработка летающего автомобиля. Этот проект был запущен на добровольных началах 30 сотрудниками компании.

15 компаний, входящих в холдинг Toyota, инвестируют в проект Cartivator $375 тыс. на протяжении следующих трёх лет. В настоящее время финансирование проекта осуществляется за счёт краудфандинга и других источников.

Разрабатываемый автомобиль Skydrive позиционируется в качестве самого маленького летающего автомобиля в мире. Его размеры составят 2,9х1,3 метра. Транспортное средство сможет совершать полёты на высоте около 10 метров над уровнем земли, а проектная скорость составляет около 100 км/ч. Согласно проекту, летающий автомобиль квадрокоптерного типа получит три колеса и четыре пропеллера.

Разработчики планируют приступить к пилотируемым тестовым полётам в конце 2018 года. Также они ожидают, что Skydrive будет использоваться для доставки олимпийского огня во время Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Источник: BBC