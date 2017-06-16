Twitter провел масштабный редизайн

Социальная сеть Twitter анонсировала крупнейшее за последние годы обновление дизайна веб-версии и мобильных приложений. Обновленный пользовательский интерфейс сайта и приложений включает ряд существенных изменений призваны сделать сервис проще и удобнее в использовании. Изменения будут внедряться постепенно на протяжении ближайших нескольких недель, часть новшеств доступна уже сейчас.

Итак, новый внешний вид получили: веб-версия сервиса, официальные приложения Twitter для iOS и Android, приложения TweetDeck и ускоренная версия для мобильных устройств Twitter Lite.

Теперь об изменениях. Наиболее заметными являются: новый круглый вид фотографий в профилях, обновленные шрифты и «более интуитивные и простые» иконки действий, например, иконка ответа на твит (reply) имеет вид облачка, а стрелки, как раньше.

Обновления вокруг каждого твита — ответы, ретвиты и лайки — теперь отображаются в реальном времени. Таким образом, пользователь сможет видеть рост ретвитов и других реакций на свое сообщение без обновления временной ленты. Это новшество будет доступно только в мобильных приложениях и TweetDeck.

В приложении Twitter для iOS изменилось навигационное меню: число вкладок в нижней части экрана сократили с пяти до четырех по умолчанию — «домой», «поиск», «уведомления» с «упоминаниями» и «личные сообщения». Профиль, списки, настройки и возможность переключения на другие аккаунты объединили в одном месте. Для вызова бокового меню нужно провести пальцем по экрану в правую сторону. На Android эти возможности были добавлены еще в 2016 году, однако на iOS появились только сейчас.

Также в iOS-версии Twitter поменялось отображение статей и страниц других сайтов. Ссылки будут открываться не в браузере внутри приложения, а через Safari. Это должно помочь владельцам подписок на те или иные издания быстрее входить в аккаунты на сайтах СМИ. В данном случае для просмотра можно использовать режим обычного чтения (Safari Reader) и режим «Частный доступ».

Отметим, что в минувшем квартале количество ежемесячных активных пользователей Twitter выросло на 9 млн — до 328 млн человек. Новый дизайн должен поспособствовать дальнейшему процветанию и росту пользовательской базы соцсети.

Источник: Engadget и TJ