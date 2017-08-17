Uber планирует запуск в Виннице и уже начал набор водителей
Генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах неоднократно заявлял, что компания делает большие ставки на украинский рынок и планирует активно развиваться в нашей стране, не только запуская новые сервисы, но и расширяя географию. Следующими городами, к которым присматривался Uber, называли Запорожье, Николаев, Кривой Рог. А теперь стало известно, что в скором времени компания запустится в Виннице. Об этом сообщает местное онлайн-издание «Вежа».
Информацию о запуске Uber в Виннице изданию подтвердили партнеры компании, которые на текущий момент подыскивают водителей. В городе работает сервис UBER Винница, с помощью которого водители могут зарегистрироваться для работы в Uber. Для этого необходимо указать свою фамилию-имя, прислать скан-копии водительского удостоверения, техпаспорта на авто, полиса гражданского страхования, а также фото автомобиля.
По данным «Вежі», запуск состоится сразу после выходных ко Дню Независимости. А незадолго до этого в городе развернут массированную рекламную кампанию.
Источник: AIN
- 27 июля Uber запустился в Запорожье. Пока в городе доступен только эконом-сервис uberX. Это уже шестой украинский город, в котором запустился сервис: также Uber работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.
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- О планах Uber в Николаеве и Кривом Роге пока ничего не известно — в компании их не комментируют вплоть до запуска. Ранее Алексей Стах подчеркнул, что хотя компания и присматривается к этим городам, анализирует рынок и его потенциал, это не значит, что запуск Uber в них непременно состоится в ближайшем будущем.