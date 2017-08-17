Uber планирует запуск в Виннице и уже начал набор водителей

Генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ Алексей Стах неоднократно заявлял, что компания делает большие ставки на украинский рынок и планирует активно развиваться в нашей стране, не только запуская новые сервисы, но и расширяя географию. Следующими городами, к которым присматривался Uber, называли Запорожье, Николаев, Кривой Рог. А теперь стало известно, что в скором времени компания запустится в Виннице. Об этом сообщает местное онлайн-издание «Вежа».

Информацию о запуске Uber в Виннице изданию подтвердили партнеры компании, которые на текущий момент подыскивают водителей. В городе работает сервис UBER Винница, с помощью которого водители могут зарегистрироваться для работы в Uber. Для этого необходимо указать свою фамилию-имя, прислать скан-копии водительского удостоверения, техпаспорта на авто, полиса гражданского страхования, а также фото автомобиля.

По данным «Вежі», запуск состоится сразу после выходных ко Дню Независимости. А незадолго до этого в городе развернут массированную рекламную кампанию.

Источник: AIN