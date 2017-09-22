Uber: По числу автомобилей на 1000 человек Киев уже перегнал Нью-Йорк, тогда как европейцы все чаще предпочитают личным машинам такси и каршеринг

В преддверии Всемирного дня без автомобиля (World Carfree Day), который отмечается 22 сентября, компания Uber провела в десяти европейских столицах опрос на тему использования личного транспорта. Результаты исследования показали, что 84% европейцев считает количество автомобилей на дорогах избыточным и хочет, чтобы их стало меньше. При этом 81% респондентов осознает связь между большим количеством автотранспорта и состоянием окружающей среды и проявляет беспокойство по этому поводу.

В качестве альтернативы личному транспорту все большее количество европейцев отдает предпочтение услугам онлайн-сервисов для заказа автомобилей: более двух третей опрошенных (67%) считают, что Uber и подобные ему приложения могут стать хорошей заменой собственным авто. Причем среди тех, кто за последние 12 месяцев хотя бы раз пользовался услугами Uber, эта цифра возросла до 80%.

Всего же в течение последних 12 месяцев к услугам Uber хотя бы один раз прибегали 26% участников опроса. Лидерами по популярности онлайн-сервисов для заказа автомобилей стали Париж и Лондон: 48 и 46% опрошенных из этих городов подтвердили, что пользовались подобными приложениями хотя бы раз за прошедший год.

“Наше успешное развитие не только в Европе, но и в Украине, доказывает, что все больше людей будут готовы принять будущее без личных автомобилей. Согласно оценкам транспортных экспертов, по числу автомобилей на 1000 человек Киев уже перегнал Нью-Йорк. Использование таких приложений, как Uber, вместе с развитым общественным транспортом, позволяет уменьшить заторы, улучшить экологию и решить проблему с нехваткой парковочных мест ‒ и все это значительно облегчает и делает более комфортным не только передвижение по городу, но и качество жизни горожан”, ‒ прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.

Кроме того, исследование показало, что пользователи онлайн-сервисов для заказа поездок в принципе более склонны отказываться от личных автомобилей, отдавая предпочтение альтернативным вариантам: так, они в два раза чаще пользуются услугами каршеринга или велопроката. Онлайн-исследование проводилось в августе 2017 года в 10 столицах Европы (Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Париж, Рим, Стокгольм и Варшава), в опросе приняли участие 10 000 человек в возрасте 18-55 лет.

Напомним, что «Всемирный день без автомобиля» – это глобальная акция, которая призывает всех автомобилистов хотя бы на один день отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться одним из альтернативных способов передвижения, позволяющих уменьшить или предотвратить негативное воздействие на окружающую среду.

P.S. Кстати, уже после публикации данной новости появилась информация, что власти Лондона лишили Uber лицензии на осуществление перевозок в столице Великобритании.

Источник: Uber