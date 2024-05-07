Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 в топ-5 «самых желанных» игр в Steam

Долгожданная игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World все больше привлекает внимания за несколько месяцев до своего выхода. Как свидетельствуют данные Steam, в данный момент она занимает 5-е место среди самых желанных игр в этом сервисе. На одну строчку выше расположилась игра Frostpunk 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ─ это ролевая игра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица с элементами survival horror и immersive sim. Она является продолжением культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. и станет четвертой игрой в серии.

Разработчики сообщали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — это нелинейная история с огромным содержанием. Поведение игрока будет определять конкретное направление, а сюжет очень расширяется. Игроки не смогут испытать все варианты истории за один раз, потому что будут доступны разные сюжетные направления. Основной сюжет длится примерно 40 часов и имеет 4 варианта окончания. Побочные задачи также будут иметь разные результаты в зависимости от выбора игрока, а некоторые побочные квесты будут определенным образом влиять на основной сюжет.

Недавно GSC Game World продемонстрировала украинский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который позволяет оценить игровые локации и качество украинской озвучки.

Основи Web дизайну від Ithillel. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby запланирован на 5 сентября 2024 года. Игра выйдет эксклюзивно на приставках нового поколения Microsoft Xbox Series X/S, а также ПК с Windows.