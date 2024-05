«Риддик: Фурия»: Вин Дизель начнет работу над четвертой частью кинофраншизы в августе

Этим летом Вин Дизель снова воплотится в своего известного персонажа Ричарда Б. Риддика. Звезда «Форсажа» 26 августа начинает работу над фильмом «Риддик: Фурия», четвертой частью франшизы. Ленту будут снимать в Германии, Испании и Великобритании.

«Риддик: Фурия» станет продолжением эпопеи, которая включает фильмы «Черная дыра» 2000 года, «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2013). Как подсказывает название, в ленте Риддик наконец возвращается в свой родной мир — место, которое он почти не помнит и которое, как он боится, может быть разрушено. Но там он находит других фурианцев, которые борются за свое существование против нового врага — и некоторые из них больше похожи на Риддика, чем он мог себе представить.

Проект воссоединяет Дизеля со сценаристом и режиссером Дэвидом Тухи, который был сценаристом и режиссером предыдущих трех фильмов, а сейчас завершил написание сценария финансового триллера «Большие собаки» Ридли Скотта. Дизель будет продюсировать фильм под своим лейблом One Race Films вместе с Самантой Винсент. Торстен Шумахер (Rocket Science) и Ларс Сильвест (Thank You Studios) также будут продюсерами, вместе с Джо Нойротером.

Также у Дизеля есть список боевиков, запланированных на будущее, включая финал «Форсажа», новый «Охотник на ведьм», фильм Mattel «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots» и «Коджак» от Universal. В последние недели он говорит о «Риддик: Фурия» в социальных сетях.

Источник: Variety