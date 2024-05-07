Apple запустила секретный проект ACDC — по разработке чипов искусственного интеллекта для ЦОД

Над проектом ACDC (Apple Chips in Data Center) в Apple работают в течение нескольких лет, однако он не имеет четких временных рамок.

По данным The Wall Street Journal, для разработки и производства чипов Apple тесно сотрудничает с TSMC, однако неизвестно, принесли ли эти усилия какие-то определенные результаты.

Отмечается, что серверный чип Apple будет сосредоточен на «выводах ИИ», а не обучении — сфере, в которой пока доминирует Nvidia. Вывод в технологиях искусственного интеллекта — это процесс, который использует обученные модели, чтобы делать выводы на основе совершенно новых данных.

Apple сейчас несколько отстает в гонке ИИ, пока такие конкуренты, как Microsoft инвестируют миллиарды в технологию. В феврале гендиректор компании Тим Кук заявил, что Apple также вкладывает значительные средства в искусственный интеллект и сделает большое объявление о технологии позже в 2024 году (вероятно, на WWDC в июне).

«Мы верим в трансформационную силу и перспективы искусственного интеллекта, и верим, что имеем преимущества, которые будут отличать нас в эту новую эру», — сказал Кук во время последнего квартального отчета Apple о прибыли.

Ожидается, что на WWDC 2024 Apple представит большое количество функций на основе генеративного искусственного интеллекта с iOS 18 и другими обновлениями программного обеспечения. Компания также разрабатывает собственные языковые модели, которые могут работать в автономном режиме.

Интересно, что предыдущие отчеты показали, что Apple ведет переговоры как с OpenAI, так и с Google относительно использования их технологий ИИ в iPhone. Непонятно, планирует ли компания все еще заключать соглашения с третьими сторонами, или вместо этого будет использовать собственные серверы.

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