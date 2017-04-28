Убыточность мобильного подразделения не помешала LG получить крупнейшую за последние 8 лет операционную прибыль по итогам минувшего квартала

Компания LG Electronics опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в первом квартале 2017 года. Причём, это оказался один из лучших первых кварталов за многие годы.

В отчётном периоде был получен совокупный доход в сумме $12,9 млрд, что на 9,7% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом была получена операционная прибыль в сумме $811 млн, что является лучшим показателем за последние 8 лет. Чистая прибыль зафиксирована на уровне $735 млн.

В первом квартале 2017 года LG смогла на 10% увеличить объём продаж мобильных устройств – до 14,8 млн единиц. При этом доход подразделения Mobile Communications увеличился лишь на 1,7%, а после вычета затрат на его работу было получено $176 тыс. операционного убытка (хотя в прошлом году оно было прибыльным).

Зато подразделение Home Appliance & Air Solution смогло нарастить доход на 9,9%, а наибольший прирост дохода продемонстрировало подразделение Vehicle Components – 47,8% (хотя по абсолютному показателю оно принесло наименьшую сумму дохода, а после вычета затрат и вовсе оказалось убыточным).

Источник: gsmarena