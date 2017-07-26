УГЦР потребовал от операторов «Киевстар» и «Vodafone Украина» отключить 3G в Житомире до получения официального разрешения на эксплуатацию сети

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) опубликовал на официальном сайте заявление, согласно которому операторам мобильной связи «Киевстар» и «Vodafone Украина» разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавались. В связи с этим регулятор потребовал выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений.

«25 июля некоторые СМИ распространили информацию о включении сети 3G в Житомире компаниями «Киевстар» и «ПФ Украины». Сообщаем, что в настоящее время указанным операторам мобильной связи разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавались» — отметили в пресс-службе УГЦР.

Для проверки данной информации специалистами Житомирского областного отдела УГЦР была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила эксплуатацию указанными операторами незаконно действующих устройств, чем было нарушен п.2 ст. 30 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

В связи с этим Украинский государственный центр радиочастот выслал компаниям «Киевстар» и «Vodafone Украина» предупреждение о нарушении действующего законодательства и требование немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине.

«УГЦР надеется, что все мобильные операторы приведут работу своих базовых станций в соответствие с требованиями действующего законодательства и в дальнейшем будут его безусловно соблюдать.» — отметили в пресс-службе УГЦР.

Напомним, что вчера вечером 25 июля свои 3G-сети в Житомире и области запустили операторы Киевстар и Vodafone Украина, уведомив об этом редакцию ITC.UA соответствующими пресс-релизами (есть в распоряжении редакции).

Чуть позже (в 00:10 26 июля) оператор lifecell объявил, что обеспокоен незаконными действиями конкурентов, которые информируют потребителей о запуске услуги до получения официального разрешения УГЦР.

«Компания lifecell ожидает запуск 3G в Житомире, ведь согласно законодательству, все участники рынка имеют право начать предоставление услуг 3G на определенной территории Украины и объявлять о старте технология в публичном пространстве только с момента получения официального разрешения от УГЦР» — отметили в пресс-службе lifecell.

Однако сегодня утром сообщение о запуске 3G в Житомире появилось и на официальном сайте этого оператора, что может свидетельствовать о том, что его представителям уже удалось получить соответствующее разрешение от УГЦР.

В данный момент мы ожидаем комментариев от представителей «Киевстар» и «Vodafone Украина», после чего данная новость будет дополнена.

Источник: УГЦР