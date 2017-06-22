Сервис вызова авто Uklon сообщил о снижении тарифов в Одессе, Днепре и Львове. Новые цены действуют уже с 21 июня. Данный шаг в компании объясняют тем, желанием привлечь больше пользователей, которые вызывают такси через смартфон.

Самые серьезные изменения коснулись Одессы. Минимальный тариф снизился с 35 до 19 грн. Во Львове цена минимального проезда упала на 10 грн — с 40 до 30 грн. В Днепре стоимость миниального заказа опустилась до 30 грн.

Напомним, что ранее Uklon перешёл на динамическую модель ценообразования в часы пик.