Украина заняла пятое место в мировом рейтинге по развитию электромобилей, уступив только Китаю, Норвегии, Швеции и Исландии
Авторитетное издание InsideEVs составило очередной международный рейтинг стран, в которых наиболее активно развивается сегмент электромобилей. Эксперты издания весьма высоко оценили процессы, происходящие в нашей стране и поместили Украину на пятое место в Топ-10 стран, наиболее близких к «электромобильной революции». В результате Украина пропустила вперед только таких признанных лидеров сегмента, как Китай, Норвегию, Швецию и Исландию и оставила позади себя США, Южную Корею, Японию, Францию и Нидерланды.
В итоге, Топ-10 стран, где активнее всего развиваются электромобили, и набранные ими баллы выглядит следующим образом:
|Место
|Страна
|Баллы
|1
|Китай
|61
|2
|Норвегия
|54
|3
|Швеция
|41
|4
|Исландия
|39+
|5
|Украина
|39-
|6
|США
|38
|7
|Южная Корея
|37+
|8
|Япония
|37+
|9
|Франция
|37-
|10
|Нидерланды
|36
Особо отметим, что рейтинг был составлен на основе суммы баллов, полученных по таким критериям, как доля электромобилей на рынке страны, темпы развития соответствующей инфраструктуры, дотации, льготы и законодательная поддержка со стороны правительства и т.д. В идеале страна может набрать 100 баллов, однако в реальности лидер (Китай) набрал «всего» 61 балл, а Украине хватило 39 баллов, чтобы достичь пятого места рейтинга.
Особое внимание экспертов InsideEVs наша страна привлекла из-за взрывного роста количества электромобилей — по их данным, количество таких моделей за последний год увеличилось в 5 раз и составило 4% от рынка впервые зарегистрированных автомобилей в Украине. При этом издание посчитало необходимым не придавать особого внимания тому факту, что подавляющая часть этого количества пришлась на бывшие в употреблении электромобили (преимущественно Nissan Leaf).
«Я предвижу комментарии в стиле: «Бывшие в использовании электромобили?? Что за чушь!!». Однако попробуйте представить себе, чтобы вы делали в том случае, если бы жили в стране с ВВП на душу населения порядка $4000 и понимали бы, что просто не можете купить новый электромобиль, а своих более доступных электромобилей ваша страна не производит?» — отметил эксперт InsideEVs.
Также в издании напомнили, что Украина серьезно мотивирована избавиться от нефтяной зависимости от России, отметили развитие инфраструктуры и усилия правительства (отмена ввозной пошлины, другие законопроекты), упомянули проект по переводу Патрульной полиции на гибридные автомобили Mitsubishi Outlander PHEVs, а также отметили, что с такими темпами в следующем году Украина может подняться еще выше в рейтинге.
Данный рейтинг также прокомментировал соучредитель компании Electrocars Александр Кравцов:
«По международному рейтингу стран мы заняли пятое место по темпам развития электромобилей, оставив позади таких лидеров как США, Япония или Нидерланды. В мире нашу победу начинают называть «Украинское электромобильное чудо».
Аналитики удивляются — у нас ВВП на душу — 4000 долларов, а количество электромобилей в разы больше чем в соседней богатой Польше. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает долю электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры на сегодня обходить большинство развитых стран.
Это прекрасно демонстрирует, что для существенных изменений иногда нужно не так уж и много. Отмена с Нового года пошлины на электромобили, активное продвижение электрокаров силами энтузиастов, СМИ и, главное, бизнеса, который поверил в инновации и теперь на улицах городов-миллионников не проехать, не встретив электротакси, а найти порт для зарядки электромобиля на бензиновой заправке или у ТРЦ уже не является сложным квестом.» — отметил Александр Кравцов.
Источник: InsideEVs
- В 2016 году количество автомобилей на электротяге в Украине выросло в четыре раза. По состоянию на 31 декабря в нашей стране за 2016 год было зарегистрировано 2593 «зеленых» авто: 1709 автомобилей на электротяге и 884 — с гибридной силовой установкой. Таким образом, общее количество экологически чистых автомобилей в Украине достигло 3161 штук.
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- В начале 2017 года Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что уже к началу 2020 года доля электромобилей в Украине должна составлять 15% от всех проданных авто. Для достижения данной цели правительство планирует отменить акциз на электромобили в Украине, а также ПДВ и сбор в пенсионный фонд при первой регистрации, также рассматривается вариант адресной компенсации покупателям части стоимости электромобиля.