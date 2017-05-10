Украинская компания «Татра-Юг» представила современный трамвай К-1М6 с низким уровнем пола, кондиционером и Wi-Fi

Несмотря на обилие проектов транспорта будущего, вроде трамтрейнов и метробусов, львиную долю пассажиров в украинских городах по-прежнему перевозят традиционные трамваи, троллейбусы и автобусы. Именно поэтому планы по замене подвижного состава более современными моделями так интересны жителям крупных городов, которые вскоре смогут опробовать не только польские PESA и львовские «Электроны», но и одесские трамваи «Татра-Юг» К-1М6.

В начале мая украинская компания «Татра-Юг» представила новый трехсекционный трамвай К-1М6 с частично низким уровнем пола (70% площади), способный комфортно перевозить до 267 пассажиров. К работе над трамваем были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих, разработку внешнего вида поручили команде украинских дизайнеров, а технологические решения обеспечило конструкторского бюро производителя «Татра-Юг».

Модель Татра-Юг К-1М6 адаптирована к условиям эксплуатации с различным состоянием контактной сети и рельсовых путей. Трамвай способен разгоняться до 75 км/ч, мощность тяговых двигателей составляет 85 кВт, а максимальная нагрузка на ось тележки — 8000 кг. Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатым подвешиванием, что обеспечивает плавность хода и низкий уровень шума.

Пассажирский салон К-1М6 отличается повышенным комфортом для пассажиров, он оборудован местом для размещения людей с ограниченной мобильностью, кондиционерами и сетью Wi-Fi. Также можно отметить широкие двойные двери, большие панорамные окна, светодиодную систему освещения и современной системой информирования пассажиров.

Напомним, что в начале текущего года мэр Киева Виталий Кличко пообещал заменить все старые трамваи на Борщаговской скоростной линии новыми современными моделями PESA и «Электрон».

Источник: Татра-Юг