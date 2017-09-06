Украинская система электронных торгов СЕТАМ стала первым в мире аукционом на Blockchain и сменила название на OpenMarket

Сегодня, 6 сентября 2017 года, в Киеве состоялась презентация первой в мире системы аукционов, которая использует криптографическую технологию Blockchain. Ею стала украинская государственная система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ), которая на этом же мероприятии объявила о ребрединге — теперь свои услуги она будет предоставлять под торговой маркой OpenMarket.

Переход на блокчейн-технологии занял 3 месяца, внедрение осуществлялось совместно с компанией BitFury, одним из лидеров рынка по работе с криптотехнологиями. Используя накопленный опыт, компания создала открытый фреймворк Exonum для реализаций блокчейн-решений. Благодаря ему пользователи могут проверить любую ставку в каждом из аукционов у независимого эксперта.

«Переход на BlockChain — это еще один шаг к тому, чтобы сделать систему электронных торгов арестованным имуществом максимально честной и безопасной. При этом информация о торгах будет доступна всем, поэтому у граждан больше не будет причин бояться возможных манипуляций с информацией», — отметил заместитель Министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Партнеры из «Фонда Восточная Европа» предоставят независимый онлайн-сервис, который является одной из частей блокчейн-сети и имеет все данные, необходимые для подтверждения проверки. Все желающие смогут скопировать специальный код ставки, перейти на сайт blockchain.gov.ua и проверить достоверность данных, записанных на Blockchain. При этом данные записываются одновременно на множество устройств и хранятся там, так что отключение одного из них не повлияет на целостность или доступность этих данных, а попытка изменить информацию в одном из мест хранения не приведет к успеху.

«Это технология, которой доверяет весь мир, поскольку она является одной из самых защищенных. Ее невозможно обмануть. Благодаря инновационному способу хранения и накопления данных, каждый желающий сможет проверить хронологию всех действий, совершенных во время аукциона и убедиться, что ничего не было сделано задним числом», — убежден председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

По словам соучредителя компании BitFury Валерия Вавилова, технология BlockChain дает возможность полностью ликвидировать любые возможности для манипулирования данными. Вместе с тем, любой из участников аукциона сможет проверить, что данные о нем были внесены в базу данных без изменений — для этого на одном из следующих этапов будет введена функция проверки других участников торгов, чтобы исключить внесение данных задним числом и обеспечить 100% честность аукционов.

Напомним, что впервые о планах перейти на BlockChain-технологии СЕТАМ заявил еще в апреле текущего года, сразу после того, как правительство Украины заключило партнёрское соглашение с компанией Bitfury Group с целью перевести все государственные электронные реестры на платформу Blockchain.

Первоначально на новую платформу будут переведены государственные реестры, социальные службы, органы обеспечения безопасности, сфера здравоохранения и энергетика. После завершения пилотного проекта платформа будет распространена на все остальные государственные структуры, включая кибербезопасность.

Источник: OpenMarket