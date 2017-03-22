Украинские хакеры помогают американским фермерам взламывать тракторы John Deere

Современная сельскохозяйственная техника является не просто рабочей лошадкой, но и достаточно сложной компьютерной системой. Причём, часто компьютерный функции являются совсем не благом для конечного пользователя. Так, американские фермеры вынуждены мириться с существенными ограничениями, которые производители тракторов (John Deere и др.) закладывают в компьютерные системы своей продукции.

Например, фермер не может самостоятельно выполнить простой ремонт трактора или поручить это работникам ближайшей мастерской. Для этого непременно нужно вызывать сотрудника авторизованного сервисного центра. Иначе после самостоятельного ремонта трактор просто перестанет работать. По словам фермеров, в период интенсивных сельскохозяйственных работ у них нет времени ждать появления мастера от фирмы-производителя. К тому же, во многих случаях ремонт нового оборудования сводится к загрузке обновлённой прошивки. К тому же, по своему усмотрению John Deere может удалённо деактивировать трактор, и фермер ничего не сможет с этим сделать.

Лицензионное соглашение John Deere, которое стало обязательным к подписанию с октября прошлого года, вводит запрет на почти весь ремонт и модификацию сельскохозяйственного оборудования. Кроме того, оно запрещает фермерам подавать в суд на производителя из-за возможных «потери урожая, упущенной прибыли, потерю стоимости, потери в использовании оборудования … которые стали следствием работы или бездействия любого вида программного обеспечения». Соглашение распространяется на всех, кто поворачивает ключ или иным образом использует трактор John Deere со встроенным программным обеспечением. Только дилеры John Deere и уполномоченные ремонтные мастерские могут осуществлять работы с новыми тракторами.

Если же фермеру нужно будет провести ремонт трактора, например, заменить трансмиссию, и он обратится в ближайшую мастерскую, то выехать из мастерской трактор уже не сможет. За возобновление работоспособности трактора John Deere потребует сумму $230 и дополнительную оплату услуг своего техника в сумме $130 в час. А всё, что ему нужно будет сделать, так это подключить специальное оборудование к USB-порту трактора, чтобы авторизовать оборудование.

Фермеры не намерены мириться с такими драконовскими ограничениями и борются за свои права. Они намерены в судебном порядке добиться отмены действующего лицензионного соглашения. А пока вопрос находится в подвешенном состоянии, фермеры прибегают к услугам сторонних мастеров, которые обходят ограничения производителей техники при помощи ПО John Deere, которое было взломано и модифицировано украинскими хакерами. Местные механики покупают такое ПО на закрытых форумах, куда попасть можно только по приглашениям. Затем они используют ПО для обхода системы защиты трактора. Фермерам такой подход больше по душе, так как в случае поломки оборудования им не нужно ждать, когда приедет сертифицированный John Deere механик, который находится за 40 миль или больше от фермы. А местный механик со взломанным ПО может быть всего в одной миле от требующего обслуживания трактора.

Большинство ПО, распространяемого на таких закрытых форумах, взломано умельцами из восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша. Но покупателями выступают, в основном, фермеры и механики из США. На форумах также можно найти инструкции для обхода встроенной прошивки, кабели для подключения трактора к компьютеру, генераторы лицензионных ключей, модификаторы ограничения скорости.

С одной стороны, использование такого взломанного ПО можно приравнивать к компьютерному пиратству. Однако в 2015 году Библиотека Конгресса США опубликовала перечень новых исключений, касающихся Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). В результате, действия по изменению прошивки электронных устройств перестали считаться нарушениями закона о защите авторских прав. В частности, было дозволено модифицировать «компьютерные программы, которые управляют работой моторизованного сухопутного транспортного средства, такого как персональный автомобиль, коммерческий автомобиль или механизированное сельскохозяйственное транспортное средство …, когда обход является необходимым шагом, предпринимаемым уполномоченным владельцем транспортного средства для проведения диагностики, ремонта или законного изменения функции транспортного средства». Это означает, что модификация встроенного программного обеспечения является законной, если после этого транспортное средство всё ещё может соответствовать требованиям к выбросам вредных веществ.

Вероятно, потому John Deere и внесла изменения в лицензионное соглашение. Теперь использование модифицированного ПО не является федеральным преступлением, но может расцениваться как нарушение лицензионного соглашения и John Deere сможет предъявлять претензии и иски своим клиентам.

Сама компания John Deere заявляет, что клиенты, являясь владельцами техники, имеют возможность проводить её диагностику, ремонт, обслуживание. В то же время использование модифицированного ПО увеличивает риск выхода техники из строя или её работы не так, как планировалось. В результате, оборудование может перестать соответствовать нормам безопасности и экологичности.

Источник: motherboard