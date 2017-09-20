Украинский электробайк DelFast eBike вышел на Kickstarter, Lite-версия стоит $3489, Prime — $4289, Top — $5879

Позавчера мы достаточно подробно рассказали вам об украинском электробайке DelFast eBike, а сегодня, как и было обещано, его создатели запустили сбор средств на Kickstarter. На странице электрического средства передвижения можно найти подробные технические характеристики, а также стоимость всех трех версий DelFast eBike.

Начнем, пожалуй, именно с цен — для каждой версии байка авторы предусмотрели сразу пять ценников, начиная с самого доступного (только первые 5 экземпляров) и заканчивая особой ценой для бэкеров (отдельно в скобках мы укажем запланированную розничную стоимость, по которой байки будут продаваться после завершения Kickstarter-кампании).

Итак, бюджетная версия Lite может стоить от $2449 до $3489 (в розницу — $4160), базовая Prime — от $2989 до $4289 (в розницу — $5180) и топовая Top — от $3829 до $5879 (в розницу — $6890). Как видим, создатели действительно предлагают скидку в 59%, как и обещали, однако она рассчитывается от весьма высокой розничной цены, так что даже такая скидка не делает DelFast eBike особо доступным. Базовой ценой кампании логично считать KS Unlimited, так как со скидками предлагаются только первые 125 электробайков каждой версии, что не так уж много для такого проекта.

Младшая модель Lite весом 27 кг получила электродвигатель мощностью 750 Вт и батарею на 28 Ач, что позволяет ей разгоняться до 42 км/ч и проезжать 180 км от одного заряда. Базовая версия Prime весит уже 43 кг, зато может похвастать двигателем мощностью 1000 Вт и батареей на 64 Ач, что позволяет ей выдавать 55 км/ч скорости и 380 км дистанции. И наконец самая дорогая версия Top весит 62 кг и обладает мощным двигателем на 5000 Вт, но менее емкой, чем у Prime батареей на 50 Ач — в итоге, он может разгоняться до 80 км/ч, но имеет запас хода 280 км (на 100 км меньше, чем у Prime).

Напомним, что DelFast eBike укомплектован фарами, передними и задними поворотниками, а также автоматическим стоп-сигналом. Он также получил GPS-трекер, иммобилайзер, два USB-порта, сигнализацию, кнопку старт/стоп, а также мобильное приложение, с помощью которого можно удаленно отслеживать свой байк.

Создатели DelFast eBike планируют собрать до 1 ноября 2017 года сумму в $50 тыс. и начать поставки электробайков в мае 2018 года. На данный момент в кампанию уже вложились 6 человек, собрав чуть меньше трети необходимой суммы — $14,4 тыс., так что своей цели создатели явно достигнут (мы будем следить за процессом).

Источник: Kickstarter