Уязвимость в LastPass позволяла хакерам воровать пароли при помощи расширений для браузера

В сервисе хранения паролей LastPass выявлена уязвимость безопасности, которая позволяет злоумышленникам воровать пароли пользователей.

Об обнаружении уязвимости заявил эксперт из компании Google Тэвис Орманди (Tavis Ormandy). Он отмечает, что ошибки в коде позволяют любому лицу получить полномочия в расширении LastPass для браузера. При этом неавторизованное лицо сможет получить доступ к привилегированным командам LastPass, включая «явно плохие», такие как копирование и заполнение паролей и др.

В LastPass пояснили, что проблема связана с экспериментальной функцией для всех клиентов LastPass для браузеров. Орманди сообщил о нескольких уязвимостях, но в компании говорят, что они «в значительной степени одинаковые». Компания опубликовала исправление уязвимостей ещё до того, как информация о них была раскрыта публично. Обновления у пользователей должны установиться в автоматическом режиме.

LastPass не говорит о необходимости обновления паролей. Отмечается, что нет признаков того, что какая-либо из обнаруженных уязвимостей использовалась в злоумышленниками. Но в настоящее время ещё осуществляются проверки, призванные подтвердить это. Разработчики обещают в скором времени предоставить более подробный отчёт.

Источник: The Verge