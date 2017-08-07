В браузере Firefox 57 повысят производительность, улучшат дизайн и добавят функции искусственного интеллекта

Популярность браузера Firefox в последнее время постепенно снижалась, так как он уступал конкурирующим решениям по ряду параметров. По данным StatCounter, лидером рынка браузеров является Chrome с долей 54%, за ним следует Safari с показателем около 14%, а на долю Firefox приходится немногим менее 6%.

Но в компании Mozilla намерены исправить эту ситуацию и готовят к выпуску версию Firefox 57 с рядом улучшений, которые призваны снова вернуть популярность этому браузеру. В этой версии планируется сократить отставание от Google Chrome в плане производительности. Достичь этого планируется с помощью нового движка Quantum, который придёт на смену нынешнему движку Gecko. Также с выходом версии Firefox 57 планируется переработать дизайн браузера. Также сообщается о внедрении функций искусственного интеллекта, но пока не уточняется, чего именно следует ожидать пользователям в этом направлении.

Вместе с тем, упоминается о потенциальном изменении модели финансирования с использованием членства. Опять же – без подробностей.

Выход версии браузера Firefox 57 запланирован на 14 ноября 2017 года.

Источник: zdnet