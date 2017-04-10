В этом году Львовская область запустит три ВЭС суммарной мощностью 46,9 МВт и три СЭС мощностью 75 МВт

Львовская область является одним из наиболее активных регионов Украины по развитию направления альтернативной энергетики. В этом году здесь должны запустить три ветровых электростанции суммарной мощностью 46,9 МВт, три солнечные электростанции суммарной мощностью 75 МВт и две гидроэлектростанции мощностью 510 кВт. Об этом источнику сообщил директор департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской облгосадминистрации Михаил Мельник.

Если говорить конкретнее, то в планах запуск ветроэлектростанции «Старий Самбір-2» мощностью 20,7 МВт и первой очереди ветроэлектростанции «Сокальского вітропарка» мощностью 20,7 МВт на территории Островского сельсовета мощностью. Данные объекты являются проектами группы компаний «Еко Оптіма». Как известно, в прошлом году группой «Еко Оптіма» была запущена вторая очередь ВЭС «Старий Самбір-1», после чего ее общая мощность выросла до 13,2 МВт. Еще одну ветроэлектростанцию мощностью 5,5 МВт, в cеле Поздимир в Радеховском районе строит ООО «Ферозит винд энерджи».

Одна из запланированных станций уже работает в тестовом режиме. Это объект компании «Етол Україна» мощностью 1,44 МВт, расположенный в Бориславе. На 25 апреля намечен ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 9,9 МВт компании «Ліг Агро» возле села Шкло на землях бывшего карьера Яворивского ГГХП «Сірка». Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию СЭС «Яворів» мощностью 63 МВт, которая также является проектом группы «Еко Оптіма».

Малую гидроэлектростанцию мощностью 360 кВт в Бориславе возводит ООО «Райт-Сіті». Особенность данной ГЭС в том, что она будет работать на питьевой воде. Первую очередь небольших ГЭС мощностью 150 кВт в этом году планируют построить и в селе Ульвивок в Сокольском районе.

По словам Мельника, в нынешнем году объемы производства «зеленой» электроэнергии в регионе оцениваются на уровне 35,3 млн кВт⋅ч, что в годовом выражении соответствует росту в 83%.

Источник: zaxid.net