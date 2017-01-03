В ночь с 3 на 4 января в Украине можно наблюдать максимум метеорного потока Квадрантиды

В ночь с 3 на 4 января жителям Земли можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды.

Квадрантиды — метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса (около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона). Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, он имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

В северном полушарии Квадрантиды лучше всего наблюдать примерно с 11 часов вечера по местному солнечному времени до утреннего рассвета, при этом радиант набирает высоту в течение всего указанного периода.

В этом году будут благоприятные условия для наблюдения за метеорным потоком. Растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы, а кроме этого она скроется за горизонтом до полуночи, что позволит более четко рассмотреть Квадрантиды. В таком случае помешать наблюдению за потоком метеоров могут лишь облачность и большое количество искусственного освещения в крупных городах.

Источник: Интерфакс-Украина