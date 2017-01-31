В сеть попали характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Pro 2 — без двойной камеры, но с более емким аккумулятором

Летом прошлого года китайская компания Xiaomi представила не самую типичную для себя модель Redmi Pro, которая отличалась 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и двойной камерой. Судя по промослайдам, выложенным в локальной социальной сети Weibo, разработчики решили выпустить вторую версию данной модели Xiaomi Redmi Pro 2, которая довольно сильно отличается от предшественника.

Так, если доверять полученному фото, новинка не только лишится сдвоенной камеры, но и получит заметно измененную компоновку. Минимальная окантовка экрана привела к тому, что на нижней части фронтальной панели не нашлось места кнопке Home. Так что судя по всему, именно эта кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев и заняла место второй камеры на задней панели смартфона. Также можно предположить, что будет использоваться более крупная матрица в корпусе примерно тех же габаритов.

Основная камера осталась одна, зато получила более качественный 12 Мп сенсор Sony IMX 362 (1/2.55”, 1.4µm) с автофокусом Dual Pixel. В качестве аппаратной платформы выступит процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 660, выполненный по 14 нм техпроцессу (в первой версии использовался Mediatek Helio X20/X25), а батарея новинки должна получить более высокую емкость 4500 мАч против 4050 мАч у Xiaomi Redmi Pro.

Также можно отметить два варианта оснащения памятью — базовый 4 ГБ / 64 ГБ за $230 (CNY 1,599) и топовый 6 ГБ / 128 ГБ за $260 (CNY 1,799). Если данные слухи окажутся правдой, то ожидать официального анонса Xiaomi Redmi Pro 2 можно будет только к лету текущего года.

Источник: GSMarena