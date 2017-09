В США принят первый национальный законопроект об эксплуатации самоуправляемых автомобилей

Палата представителей США приняла законопроект, который позволит ускорить внедрение технологий самостоятельного управления автомобилями. Закон под названием SELF DRIVE (Safely Ensuring Lives Future Deployment and Research In Vehicle Evolution Act) получил единогласную поддержку и передан на дальнейшее рассмотрение в Сенат. Если он и там будет одобрен без изменений, то станет первым национальным законом, регулирующим использование самоуправляемых автомобилей в США.

Главной целью Закона SELF DRIVE является создание федеральных рамок для регулирования самоуправляемых автомобилей. По мнению отраслевых экспертов, это чрезвычайно необходимо на начальных этапах использования технологии. Это также резко увеличит возможное количество автономных транспортных средств на дорогах. В настоящее время автопроизводители и компании, заинтересованные в тестировании автомобильных технологий самостоятельного управления, должны подать заявку на освобождение от федеральных стандартов безопасности автотранспортных средств в Национальную администрацию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения (NHTSA). Причём, регулятор выдаёт лишь 2,5 тыс. таких разрешений в год. Закон SELF DRIVE увеличит эту норму до 25 тыс. в год на начальном этапе и расширит ее до 100 тыс. в год через 3 года.

Ещё в феврале этого года автопроизводители предлагали изменения правил, утверждая, что нынешние федеральные стандарты являются слишком сдерживающими, поскольку они были созданы для автомобилей, управляемых людьми. А поскольку полностью самоуправляемым автомобилям, возможно, не понадобятся такие компоненты, как педали или рулевое колесо, эти компании хотели бы сейчас обойти некоторые из этих ограничений, чтобы облегчить исследования и тестирование таких транспортных средств в реальных условиях.

Организация Self Driving Coalition for Safer Streets, включающая компании Google, Ford, Uber, Lyft, Volvo и др., поддержала принятие дааного Закона.

«Самоуправляемые автомобили предлагают возможность значительно повысить безопасность, улучшить доступность транспорта для малообеспеченных слоёв населения и трансформировать способ доставки людей, товаров и услуг из пункта А до Б», — говорится в заявлении.

Следует отметить, что Закон SELF DRIVE не позволяет автопроизводителям и технологическим компаниям свободно тестировать всё, что захочется, на дорогах общего пользования. В своей нынешней форме документ требует, чтобы автопроизводители доказывали, что самоуправляемый автомобиль не менее безопасен, чем его эквивалент, пилотируемый человеком. Компании, обращающиеся за разрешениями, также должны будут сообщать о любых авариях, связанных с такими транспортными средствами. Закон также требует, чтобы автопроизводители публиковали такие транспортные средства в общедоступной базе данных. Кроме того, нормативный акт требует обеспечения определенных уровней конфиденциальности данных и кибербезопасности.

Тем не менее, эксперты полагают, что этот шаг позволит активно эксплуатировать сервисы каршеринга на базе самоуправляемых автомобилей, таких как Lyft и GM, Uber и Waymo. Фактически, они смогут начать полномасштабное тестирование за пределами строго ограниченных территорий, как они вынуждены делать это сейчас.

Предполагается, что первоначально технологии самостоятельного управления будет внедрены в службах такси. Именно здесь пользователи смогут ознакомиться с новыми возможностями. Владение частным самоуправляемым автомобилем будет сравни с использованием предметов роскоши, доступным ограниченному количеству людей.

Вместе с тем, существуют и некоторые опасения, связанные с принятием Закона SELF DRIVE. Дело в том, что он нарушает сложившуюся в США структуру распределения полномочий в сфере контроля автомобильного транспорта. Ранее федеральное правительство контролировало безопасность самих транспортных средств, а правительство отдельных штатов регулировало безопасность в отношении эксплуатации транспортных средств на конкретной территории. И это сдерживало развитие самоуправляемого транспорта, так как в каждом штате были свои правила их эксплуатации. Но Закон SELF DRIVE больше не позволит штатам принимать законы, которые автоиндустрия может считать ограничивающими. Теперь федеральное правительство будет разрабатывать общие правила для самоуправляемых автомобилей. Такое положение дел может встретить сопротивление среди некоторых политиков и экспертов.

