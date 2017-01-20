В Steam вышла тактическая PvP-стратегия Might & Magic: Showdown

Компания Ubisoft выпустила новую игру во вселенной Might & Magic – Might & Magic: Showdown. Она представляет собой тактическую PvP-стратегию.

В Might & Magic: Showdown игроку предстоит управлять отрядом из персонализируемых миниатюр и сражаться на тактической PvP-арене. Главная задача при этом – разгромить отряд противника в коротком динамичном сражении, заранее раздав приказы существам и управляя своим героем в реальном времени. Игроки могут гибко персонализировать внешний вид миниатюр: накладывать слои краски, делать отдельные рисунки на доспехах.

В настоящее время игра Might & Magic: Showdown доступна в «Раннем доступе» в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Её цена установлена на значении $21,67.