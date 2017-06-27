В Украине стартовали продажи бюджетных смартфонов Motorola Moto C и С Plus по цене 2495 грн и 3645 грн соответственно

Компания Lenovo объявила о начале официальных продаж в Украине бюджетных смартфонов серии С от Motorola. Модели Motorola Moto C и С Plus в первую очередь ориентированы на тех, кто впервые покупает смартфон. Все представители новой линейки получили отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD, защиту от брызг и работают под управлением «чистой» операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Motorola Moto C оснащён 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854х480 точек, четырехъядерным процессором MediaTek MT6580 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 2350 мАч. Смартфон получил 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры с LED-вспышками. Его ориентировочная розничная цена в Украине составляет 2495 грн.

Более мощный Motorola Moto C Plus получил 5-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1280х720 точек, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен гораздо более емким аккумулятором на 4000 мАч, 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерой с LED-вспышками. Ориентировочная розничная цена устройства в Украине составит 3645 грн.

Отметим, что смартфоны Motorola Moto C и С Plus будут доступны в фирменном интернет-магазине, сети магазинов Lenovo и в авторизованных розничных и онлайн магазинах.

Источник: Lenovo