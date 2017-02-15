В Украине стартовали продажи облачной камеры TP-Link NC450 и компактной USB-зарядки TP-Link UP540

Компания TP-Link вывела на украинский рынок облачную камеру с поворачивающимся модулем и поддержкой разрешения HD, а также универсальную зарядку для мобильных устройств.

Новая облачная камера TP-Link NC450 позволяет получить видео с HD-разрешением, а с помощью встроенного микрофона и динамика пользователь сможет удаленно общаться с друзьями, родственниками или коллегами. Объектив камеры размещен на подвижном модуле, в результате угол обзора камеры составляет 360 градусов по горизонтали и 150 градусов по вертикали.

Для записи видео используется карта памяти MicroSD, а управление, настройка и видеонаблюдение выполняются с помощью фирменного приложения tpCamera. При обнаружении звука или движения настроенная соответствующим образом камера умеет отправлять пользователю уведомление по электронной почте.

Пятипортовая USB-зарядка TP-Link UP540 избавит от необходимости держать под рукой сразу несколько зарядных устройств, а также станет неплохим решением для современного путешественника благодаря своей компактности. В числе функциональных особенностей гаджета стоит отметить функцию быстрой зарядки благодаря выходу в 5 В/2,4 А, а также защиту от короткого замыкания, электростатического разряда и скачков напряжения.

Рекомендованная розничная цена облачной камеры TP-Link NC450 в Украине составляет 2499 грн, а USB-зарядки TP-Link UP540 — 833 грн.

Источник: TP-Link