В Украине заработал информационный сайт для автомобилистов, выезжающих за границу
Старт безвизового режима с ЕС вызвал немалый ажиотаж в Украине, и многие жители страны заинтересовались возможностью совершить путешествиях на автомобиле. В связи с этим возникло немало вопросов касательно необходимых документов, в частности водительского удостоверения.
Специально для таких водителей Главный сервисный центр МВД Украины представил удобный сайт, который поможет разобраться со всеми нюансами выезда в страны ЕС и некоторые другие страны на автомобиле.
Как это работает:
- Выбираете страну, куда собираетесь поехать.
- Выбираете вариант, являетесь ли вы владельцем авто.
- Сайт показывает вам перечень документов с удобными инфографиками.
Информационный ресурс доступен по следующему адресу.
По всем сопутствующим вопросам можно обращаться в колл-центр ГСЦ по телефону (044) 290-19-88.
Источник: autogeek
- Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработал 11 июня 2017 года.