В Украине заработал информационный сайт для автомобилистов, выезжающих за границу

Старт безвизового режима с ЕС вызвал немалый ажиотаж в Украине, и многие жители страны заинтересовались возможностью совершить путешествиях на автомобиле. В связи с этим возникло немало вопросов касательно необходимых документов, в частности водительского удостоверения.

Специально для таких водителей Главный сервисный центр МВД Украины представил удобный сайт, который поможет разобраться со всеми нюансами выезда в страны ЕС и некоторые другие страны на автомобиле.

Как это работает:

Выбираете страну, куда собираетесь поехать.

Выбираете вариант, являетесь ли вы владельцем авто.

Сайт показывает вам перечень документов с удобными инфографиками.

Информационный ресурс доступен по следующему адресу.

По всем сопутствующим вопросам можно обращаться в колл-центр ГСЦ по телефону (044) 290-19-88.

Источник: autogeek