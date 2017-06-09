В Великобритании возобновляемые источники впервые обеспечили более 50% необходимой электроэнергии

В эту среду, 7 июня, на рынке энергетики Великобритании произошло историческое событие – впервые возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) выработали больше электроэнергии, чем традиционные. В данном случае сравнивались показатели станций, работающих на солнце, воде, ветре, биомассе и древесине, с теми, что работают на газу и угле.

По данным оператора электроэнергии National Grid, к часу дня 7 июня возобновляемые источники при общей мощности 18,7 ГВт покрывали 50,7% энергопотребностей страны. К двумя часам дня общая доля ядерной и «зеленой» электроэнергии в структуре энергопотребления страны составила 72,1%. Оставшиеся 27,9% потребностей в электроэнергии обеспечивали газовые и угольные станции. То есть, получается, что по объему сгенерированной электроэнергии ВИЭ превзошли традиционные почти вдвое. Распределение мощностей было следующим: ветряная энергетика – 9,5 ГВт, атомная – 8,2 ГВт, солнечная – 7,3 ГВт. При этом суммарная мощность газовых электростанций составила 7,2 ГВт, а угольные все это время не работали. Всего электричеством к середине дня были обеспечены 13,5 миллионов домов.

Как отметил The Guardian, 6 и 7 июня в северной Европе наблюдался сильный ветер, в результате чего ветряная энергетика принесла рекордное количество электричества. По данным издания, также в Германии и Великобритании за последнее время выросло количество ветряных станций, из-за чего начали падать цены на электроэнергию. Напомним, в прошлом месяце у побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы.

Отметим, что по состоянию на утро 8 июня, газовые станции выработали 43% всей энергии, 24% принесла атомная энергетика и около 11% — ветряная. Оставшиеся потребности восполнены за счет импорта, биомассы, солнечной энергии и запасов.

Источник: BBC, The Guardian и TJ