В Viber теперь можно поменять номер телефона без потери аккаунта

В мессенджере Viber наконец появилась возможность поменять связанный с аккаунтом номер телефона без потери данных. Смена номера осуществляется только на основном устройстве – смартфоне или планшете с SIM-картой.

Ранее смена номера мобильного телефона приводила к потере аккаунта Viber и необходимости заводить новый. Теперь у пользователей появилась возможность переходить на новый номер, а также менять основное мобильное устройство, сохраняя содержание чатов, списки контактов и другие данные.

«Смена номера телефона — простая и достаточно распространенная операция. В связи с этим мы хотим обеспечить максимально удобную, защищенную процедуру, которая в том числе сохранит переписки пользователей и их контент», — заявил Джамел Агауа, генеральный директор Viber.

Чтобы изменить номер в Viber, достаточно установить в смартфон или планшет новую SIM-карту: приложение автоматически идентифицирует это и предложит пользователю изменить номер телефона, а также, при необходимости, сохранить историю переписки в облачном хранилище. После этого для смены номера потребуется ввести новый номер и подтвердить его, получив код в SMS.

При изменении номера на обновленный аккаунт переносится вся необходимая информация: контакты, диалоги, список паблик аккаунтов, на которые подписан пользователь, приобретенные стикерпаки. Все присутствующие в Viber друзья пользователя, сменившего номер, автоматически получат уведомление и предложение сохранить новую контактную информацию.

Если пользователь собирается изменить не только номер телефона, но и используемое устройство, перед этим необходимо перенести контакты со старого смартфона на новый. Это возможно только в том случае, если платформа остается прежней: например, перенести данные с Android на iOS не удастся.

Тем, кто использует Viber на нескольких устройствах – на смартфоне и компьютере или планшете, перед сменой номера следует убедиться, что Viber на дополнительных устройствах обновлен до последней версии, иначе аккаунт будет деактивирован на них.

Источник: Viber