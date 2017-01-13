В Windows 10 добавлен режим Game Mode для обеспечения максимальной производительности в играх

Корпорация Microsoft приступила к тестированию нового режима работы в операционной системе Windows 10. Функция Game Mode предназначена для выделения максимально возможного количества системных ресурсов для нужд игровых приложений, что должно повысить их производительность.

Пока что не уточняется, каким именно образом происходит оптимизация работы операционной системы при активации Game Mode. Упоминается лишь о «предоставлении максимального приоритета для повышения качества игры». Вероятно, Windows 10 в таком режиме не допускает активного использования ресурсов CPU, GPU и памяти системными процессами и другими приложениями, что и позволяет повысить производительность игры.

В тестовой сборке Windows 10 (15007) режим Game Mode уже реализован в приложении Xbox, хотя он еще не доступен для массового тестирования. Кроме того, в приложении Xbox появилась в тестовом режиме и функция потоковой трансляции игрового контента. Ожидается, что обе новые функции станут доступными всем пользователям в апреле вместе с выходом обновления Windows 10 Creators Update.

Источник: The Verge