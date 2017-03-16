Верховная Рада Украины приняла закон о «Едином государственном реестре военнообязанных», вести его будут местные военкоматы

Сегодня Верховная Рада Украины утвердила государственный электронный реестр, предназначенный для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных и призывниках. За соответствующий проект «Закона о Едином государственном реестре военнообязанных» №2504а-д в целом проголосовали 236 депутатов, сообщает издание LIGA.net.

Как следует из текста законопроекта №2504а-д, Государственный реестр военнообязанных — это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных или призывниках.

Основные задания реестра — учет военнообязанных и призывников, планирование мобилизационных мер и призыва, а также информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших военнослужащих. Владельцем реестра будет Министерство обороны, а распорядителем — Генеральный штаб ВСУ, вести реестр на местах будут военные комиссариаты.

Представляя документ, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что реестр должен упорядочить данные, которые находятся в бумажном виде в военкоматах. Он подчеркнул, что информация, переведенная в электронный формат, будет защищена от несанкционированного вмешательства и использования.

Депутаты от фракции «Батькивщина» выступили против проекта. Депутат Юрий Одарченко заявил, что самая надежная форма хранения информации — на бумажных носителях. Депутат Александра Кужель отметила, что реестр будет сформирован на базе российской программы и данные могут попасть к стране-агрессору. В ответ на это депутат от «Самопомощи» Алексей Скрипник и депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук сообщили, что программа реестра разработана украинской компанией.

Источник: LIGA.net