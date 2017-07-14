Vertu обанкротилась: производство закрывается, около 200 сотрудников подлежат увольнению, но бренд еще может спастись

Производитель элитных мобильных телефонов и смартфонов Vertu инициировал процедуру банкротства. Компания задолжала кредиторам около £138 млн. Теперь она будет закрыта, а около 200 её сотрудников производственной фабрики потеряют рабочие места. Данная новость стала неожиданностью, учитывая тот факт, что совсем недавно Vertu подписала соглашение о совместном использовании технологий с китайским гигантом TCL.

Vertu была создана в качестве подразделения Nokia в 1998 году. В рамках этого бренда выпускались мобильные телефоны, которые обладали скромными техническими характеристиками и возможностями, но изготавливались из дорогих материалов, потому их цена измерялась тысячами долларов. Первое устройство Vertu было выпущено в 2002 году. В 2012 году в рамках крупной реорганизации Nokia подразделение Vertu было продано европейской инвестиционной компании EQT VI за €200 млн. В 2015 году Vertu была продана китайскому инвестиционному фонду Godin Holdings, сумма сделки не была разглашена. В 2017 году Vertu была куплена турецким бизнесменом Хаканом Узаном за $61 млн. Он планировал вернуть бренду его былое величие и раскрыть его потенциал.

По данным Financial Times, Узан действительно пытался наладить работу компании, но его попытки оказались неуспешными. Осведомлённые источники сообщают, что теперь он планирует сохранить бренд Vertu, технологии и лицензии компании, а также попытается заново воссоздать производителя смартфонов. Однако его план, судя по всему, не предусматривает сохранения рабочих мест на фабрике Vertu в Великобритании.

Источник: Engadget