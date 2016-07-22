Видео дня: БПЛА Facebook Aquila совершил свой первый испытательный полет

Около года назад Facebook показала свой величественный беспилотный летательный аппарат Aquila, разрабатываемый лабораторией Connectivity Lab и предназначенный обеспечить жителей самых отдаленных и неразвитых регионов Земли доступом в интернет. И вот сейчас компания опубликовала видео первого испытательного полета полноразмерной версии БПЛА Aquila.

Описывать запечатленное на видео в данном случае бессмысленно. Это как раз тот случай, когда нужно увидеть все своими глазами. Мы же, в свою очередь, отметим лишь несколько интересных моментов.

Во-первых, несмотря на то, что размах крыльев Aquila такой же, как у пассажирского самолета, на крейсерской скорости он потребляет всего 5 кВт мощности. То есть, ровно столько же, сколько требуется для работы трех фенов или высококачественной микроволновой печи. Во-вторых, хотя это было известно и ранее, необходимую для работы двигателей летательного аппарата энергию обеспечивают солнечные панели, размещенные на его размашистых крыльях (напомним, БПЛА имеет конструкцию типа «летающее крыло»). В-третьих, первый испытательный полет длился более 90 минут, что в три раза дольше расчетного времени. Ну и в-четвертых, расчетная высота полета БПЛА, который должен покрыть интернетом область диаметром около 100 км, составляет 20 км.

Остается добавить, что предыдущие несколько месяцев команда проекта Aquila работала с уменьшенным вариантом БПЛА. Разработчики также отмечают, что впереди еще много нерешенных вопросов, к примеру, сейчас рекорд длительности полета воздушного судна данного класса составляет две недели, тогда как Facebook нужно выйти на результат в три месяца (!). Иными словами, пройдет еще немало времени и испытаний, прежде чем БПЛА Aquila (как бы он в конце концов не назывался) будет готов подняться в небо и исполнить свое предназначение.

Источник: Facebook