Видео с демонстрацией возможностей системы пожаротушения «Дельфин» на базе водяного реактивного ховерборда в Дубае

Ранее мы уже отмечали, что Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – можно заслуженно считать символом человеческого прогресса и воплощением передовых технологических достижений. Очередное тому подтверждение – впечатляющая демонстрация передовой системы пожаротушения Dolphin («Дельфин») на некой реактивной платформе, которая может подымать человека над поверхностью воды благодаря тяге, создаваемой при помощи водяного насоса. По сути, данное приспособление можно назвать ховербордом на водяной тяге.

Возможности системы, состоящей из гидроцикла и ховерборда, позволяют пожарным по воде оперативно добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом.

В демонстрационном видео, опубликованном на канале Департамента гражданской обороны Дубая в YouTube, пожарный подплывает к мосту на гидроцикле, а затем, взлетев, тушит загоревшийся автомобиль на мосту. Надо отметить, что спасатель достаточно уверенно управляется с технологией. Система «Дельфин» может также использоваться для тушения пожаров на судах и прибрежных домах, но ее явным недостатком является зависимость от воды. То есть, ее применение ограничено только территорией и объектами, прилегающей к воде. Что же касается операций по устранения пожаров в глубине города и на небоскребах, для этих целей пожарные Дубая вполне могут использовать реактивные ранцы Martin Jetpack, 20 экземпляров которых были закуплены спасателями еще в прошлом году.

Источник: Департамент гражданской обороны Дубая (YouTube) и meduza