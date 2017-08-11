«Вирусы на базе ДНК»: Ученые доказали возможность встраивания вредоносного кода в генетическую цепочку

Компьютерные вирусы на базе человеческой ДНК – это определенно звучит как кто-то что-то принял нечто немыслимое из разряда самой нереальной научной фантастики. И тем не менее существует высокая вероятность, что в не очень близком будущем подобный абсолютно новый класс вредоносного ПО все же может возникнуть. На это указывают результаты недавнего эксперимента команды исследователей из Вашингтонского университета в Сиэтле, которые смогли доказать возможность встраивания в генетическую цепочку частей кода, которые при считывании смогут атаковать компьютер.

Технологии секвенирования для чтения нитей ДНК и специальное ПО для преобразования генетического кода в двоичный получают все большее распространение и именно это, по мнению руководителя исследования профессор Тадаёси Коно, в конечном итоге приведет к реализации подобных фантастических техник взлома.

По словам Коно, концепция «зараженных» ДНК основана на том, что любой код, который обрабатывает компьютер, потенциально может заполучить контроль над устройством. Он сравнил это с технологиями, которые используют хакеры, прячущие вредоносный код в веб-страницах и электронной почте.

«Это значит, что занимаясь обеспечением безопасности вычислительных машин, работающих с биологическим материалом, вам придется учитывать не только сетевое подключение, USB-накопители и пользователя за клавиатурой, но и содержащуюся в ДНК информации. Речь идет о рассмотрении другого класса угроз», – Тадаёси Коно, профессор вычислительной науки.

Сообщается, что в данном случае взлом системы происходит на этапе сжатия данных: вирус, зашифрованный в файле с оцифрованной ДНК, получает доступ к компрессионному программному обеспечению, а затем и ко всей памяти компьютера, после чего принимается вредить.

В компании Illumina, занимающейся производством оборудования для компьютерного анализа ДНК, признали, что это может стать реальной угрозой, но в очень долгосрочной перспективе. Но если предвещенная Илоном Маском кибернетическая эволюция человечества наступит в действительности, то эти вирусы на базе ДНК окажутся наименьшей из всевозможных угроз безопасности.

Источник: wired и TJ