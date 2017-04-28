«ВКонтакте» перезапустила музыкальный раздел с новым дизайном, расширенной навигацией и без бесплатного кэша на Android

Социальная сеть «ВКонтакте» сильно переделала музыкальный раздел, причем изменения коснулись не только чисто внешней стороны, но и функциональной составляющей. Источник успел протестировать новый аудиораздел «ВКонтакте» до официального запуска и рассказал о ключевых новшествах. Прежде всего отметим, что музыкальный раздел получил новый облик не только в веб-версии соцсети, но и в мобильных приложениях.

Пожалуй, одно из главных «нововведений» — отказ от кэша музыки в приложении на Android: теперь эта функция будет платной и доступной в отдельном музыкальном приложении Boom.

В новой версии главная страница раздела «Аудиозаписи» является хабом, оформленном в новом дизайне: на первом месте по-прежнему находится треки, добавленные пользователем, однако помимо этого списка появилось еще три раздела: «Плейлисты», «Рекомендации» и «Обновления у друзей».

Встроенный плеер также немного изменился. Теперь у него есть раздел «Текущий плейлист», где можно управлять текущим воспроизведением музыки, не меняя собственный список аудиозаписей.

К моменту запуска нового музыкального раздела аудиорекламу включили для всех пользователей «ВКонтакте», причем не только в веб-версии, но и в мобильных приложениях. Реклама иногда запускается между треками при их переключении и в этот момент переключатель становится желтого цвета. Возможности выключить рекламу в веб-версии соцсеть пока не предлагает, но на мобильном устройстве от нее можно избавится, купив платную подписку на приложение Boom для iOS или Android.

Долгие годы борьбы правообладателей с «ВКонтакте» музыка постепенно исчезала из приложения на iOS, но при этом оставалась на платформе Android. Теперь в приложении «ВКонтакте» для Android бесплатной функции прослушивания треков из кэша больше не будет. Прослушивать сохраненные песни «ВКонтакте» будет предлагать в приложении Boom, где для этого потребуется оплатить подписку. По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Евгения Красникова, таково было требование правообладателей: офлайновое прослушивание музыки не может быть бесплатным.

Источник: TJ