Владелец «Киевстар» запускает мессенджер VEON с бесплатным трафиком и персонализированными рекомендациями по контенту

Холдинг VEON (бывший Vimpelcom), которому принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар», объявил о запуске новой «международной персональной интернет-платформы». Сервис заработает на ключевых для компании рынках, включая Украину.

Называется она VEON, то есть, носит имя самого холдинга. По сути, это очередной мессенджер с характерным для этого сегменте набором возможностей и функций: обмен тестовые сообщениями и мультимедийными файлами, совершение аудиозвонков (обычных и групповых) и пр.

От мириады других мессенджеров VEON будет отличаться чем-то вроде системы искусственного интеллекта: каждый пользователь будет получать различные рекомендации по просмотру того или иного контента и предложениям партнеров в зависимости от его предпочтений. Кроме того, посредством VEON можно будет получать доступ к мобильному счету и управлять им самыми разными способами: следить за состоянием баланса, трафиком, управлять услугами и т.д. и т.п.

Еще одно преимущество VEON – нетарифицируемый трафик. То есть, по идее, абоненты «Киевстара» смогут пользоваться всеми услугами сервиса даже при нулевом балансе и без каких-либо затрат по мобильному интернету. Пока неясно правда, будут ли какие-то ограничения по скорости доступа или объему трафика, выделяемого на VEON. В «Киевстаре» пока не делали никаких официальных заявлений касательно сроков запуска и условий использования VEON в их сетях.

В блоге VEON на Medium говорится, что изначально платформа была представлена в Италии в начале этого года, а теперь, после получения обновления, должна стать доступной сотням миллионам пользователей по всему миру.

Сейчас мессенджер VEON доступен только для Android (Play Store), версия для iOS – на подходе.

Источник: VEON