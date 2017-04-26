Владимир Омелян: Лоукостер Ryanair окончательно договорился с Борисполем об обслуживании рейсов [видео]

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время сегодняшнего заседания правительства подтвердил, что европейский лоукостер Ryanair все же будет летать из киевского аэропорта Борисполь, а не из Жулян или Гостомеля. Соответствующие переговоры компании Ryanair с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов» успешно завершились вчера в Белфасте (Ирландия).

Также Владимир Омелян рассказал несколько интересных подробностей о данном процессе в интервью каналу UMN. По словам министра, компания Ryanair провела долгие переговоры с Жулянами, однако в какой-то момент последние приняли решение поднять цены, что вынудило компанию отказаться от дальнейших переговоров. Также он отметил, что будет счастлив, если в итоге в Киеве будет три полноценных международных аэропорта: Жуляны, Борисполь и Гостомель.

Владимир Омелян отметил, что на данный момент речь о сотрудничестве Гостомеля и Ryanair не идет, но потенциально это очень интересный аэропорт с качественной взлетной полосой, рассчитанной на тяжелые самолеты класса «Мрия». При этом от Киева он находится на том же расстоянии, что и Борисполь — порядка 50 км от центра города.

Напомним, что ранее глава аэропорта Борисполь предлагал использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе Борисполя развивать международный хаб. В свою очередь руководитель аэропорта «Киев» (Жуляны) рассказал, что Ryanair хотел получить слишком высокие скидки на обслуживание, которые аэропорт смог бы предоставить только при наличии государственных дотаций. С базовым аэропортом для полетов из Львова изначально никаких проблем не было, первоначальные договоренности были достигнуты еще в середине марта текущего года.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины