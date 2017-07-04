Владимир Омелян: «При выдаче 4G-лицензий мобильных операторов следует обязать покрывать всю территорию Украины, а не только крупные города»

Внедряя в Украине новое поколение мобильной связи 4G, необходимо обязать операторов покрывать всю территорию Украины качественной связью. Об этом сегодня, 4 июля 2017 года, во время заседания правительства заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В условиях выдачи лицензии обязательно необходимо указать, что компания обязана покрыть всю территорию Украины. В чем у нас проблема с 3G — операторы выбирают наиболее рентабельные объекты: города или небольшие города, а села и дороги просто забывают. Дороги у нас не полностью покрыты», — подчеркнул Владимир Омелян.

Кроме того, министр инфраструктуры отметил, что очень важно для национальной безопасности привлекать мировых операторов мобильной связи на украинский рынок.

«С точки зрения национальной безопасности целесообразно привлечь торгового представителя или Министерство экономики для проведения максимальной рекламной кампании среди иностранных компаний [предоставляющих услуги мобильной связи], чтобы они зашли на украинский рынок. У нас сейчас мобильные операторы, скажем так, недиверсифицированные» — отметил Владимир Омелян.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что стартовая цена лицензий на запуск в Украине сотовых сетей четвертого поколения (4G) оценивается в 6,3 млрд грн, из которых 2,3 млрд грн операторы заплатят за частоты в в диапазоне 2600 МГц и еще 4 млрд грн — за частоты в диапазоне 1800 МГц.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины