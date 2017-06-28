Вслед за Украиной вирус-вымогатель Petya.A распространился и на другие страны, злоумышленники получили уже около $8400

Вирус-вымогатель Petya, который заразил компьютеры множества украинских компаний, распространяется по всему миру. Жертвами вредоносного ПО стали компании в таких странах, как Великобритания, Индия, Нидерланды, Испания и Дания и др.

Сообщается, что из-за атаки компании Moller-Maersk пришлось остановить работу в Роттердаме. Позже компания подтвердила, что стала жертвой кибермошенников. Норвежские спецслужбы сообщили, что на территории страны обнаружили похожий вирус. Они не уточнили, системы какой компании были взломаны. Испанские издания сообщили, что хакеры атаковали ряд местных компаний, среди которых пищевой конгломерат Mondelez и юридическая фирма DLA Piper. Источник Motherboard отправил изданию фотографию взломанного устройства из отдела DLA Piper в Вашингтоне, а также рассказал, что всех сотрудников компании попросили покинуть свои рабочие места.

Об атаке на свои IT-системы в нескольких отделах заявила британская рекламная компания. Менеджер фирмы Том Шарман отметил, что хакеры «взломали почту и потребовали выкуп».

Новый вирус-вымогатель добрался до американской фармацевтической компании Merck, сообщило издание Forbes со ссылкой на собственные источники в фирме. По его словам, проблема коснулась в основном международных отделов, например в Ирландии. Позже в Merck подтвердили, что стали «частью глобального взлома».

С помощью вредоносного ПО хакеры вымогали с каждого компьютера $300. На момент подготовки материала мошенники получили 36 платежей на общую сумму 3.63676946 BTC (около $8400 по текущему курсу).

Источник: AIN, tjournal