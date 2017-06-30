Вышла публичная бета-версия macOS High Sierra

Компания Apple выпустила публичную бета-версию своей новой операционной системы macOS High Sierra.

Одним из наиболее интересных новшеств в macOS High Sierra можно назвать внедрение файловой системы APFS (Apple File System), которая будет использоваться по умолчанию вместо HFS+. Новая файловая система обеспечит встроенную поддержку шифрования, защиту от сбоев, мгновенное копирование файлов и каталогов и многие другие полезные возможности.

Также сообщается о внедрении стандарта H.265/HEVC, новой версии API Metal – Metal 2, который приносит поддержку виртуальной реальности и внешних видеокарт.

Вместе с тем, доработаны некоторые встроенные приложения. В приложении Photos появилась новая постоянная боковая панель и улучшенное меню фильтрации для поиска фотографий. Добавлены новые инструменты редактирования, включая «Кривые» для более точной корректировки цвета и контрастности. Оптимизированный дизайн приложения Mail позволяет размещать важные сообщения в верхней части экрана и более удобно работать с сообщениями. В то же время оптимизирован механизм хранения почтовых баз данных, благодаря чему для них потребуется на 35% меньше места на накопителе. В браузере Safari повышена производительность, внедрена функция Intelligent Tracking Prevention, которая призвана обеспечить приватность пользователей.

Бета-версия macOS High Sierra доступна для загрузки с официального сайта Apple.

Источник: The Verge