WSJ: Apple потратит $1 млрд на покупку и производство шоу и сериалов в 2018 году

На прошлой неделе Facebook представила видеосервис Watch, где в будущем должно появится множество качественного видеоконтента, сериалов и различных передач, созданных как самой соцсетью (точнее, по ее заказу и идеями), так и сторонними компаниями. Сейчас же авторитетное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленных информаторов, пишет, что Apple тоже намерена заняться производством оригинального видеоконтента и готова вложить в новое направление $1 млрд. Эта сумма, как отмечает газета, сопоставима с затратами Amazon на создание собственных телешоу в 2013 году и вдвое меньше бюджета телеканала HBO в 2016 году.

По словам собеседников издания, Apple может запустить до десяти телевизионных шоу. Их созданием займутся бывшие топ-менеджеры Sony Pictures Television Джейми Эрлихт и Зак ван Амбург, которые принимали участие в создании многих популярных сериалов, в том числе «Во все тяжкие», «Корона» и «Лучше звоните Солу». Также к Apple недавно примкнул бывший глава кабельного канала WGN America Мэтт Чернисс. Во главе новой команды стоит старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью, которые ранее намекал на то, что Apple может выпустить достойного соперника популярному сериалу Game of Thrones. Также говорится, что деньги выделены на следующий год, так что оригинальный контент от Apple мы увидим еще нескоро.

По данным издания, производство одного эпизода комедийного шоу обойдется примерно в $2 млн, эпизод драмы – $5 млн, а одна серия шоу уровня «Игры престолов» может стоить около $10 млн.

Сейчас на Apple Music уже выходят телевизионные проекты: шоу комика Джеймса Кордена Carpool Karaoke и передача про разработчиков мобильных приложений Planet of the Apps, но, как отмечает WSJ, признания критиков они не получили, а рейтингов Apple не раскрывает. Все это наталкивает на мысль, что особо успешными они не являются.

О том, что Apple планирует производство эксклюзивного контента и готовится запустить потоковый видеосервис WSJ впервые сообщила в начале этого года.

Источник: WSJ