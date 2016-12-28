Xiaomi готовит улучшенную версию смартфона Redmi Note 4, а новый флагман Xiaomi Mi 6 теперь ожидается в феврале

Новости о продуктах Xiaomi появляются в сети чуть ли не каждый день, а иногда бывает, что таких новостей выходит несколько. Очередная порция слухов касается потенциального обновления модельного ряда смартфонов компании.

Несколько дней назад в Китае стали доступны два новых цветовых варианта смартфона Redmi Note 4 и, похоже, теперь компания решился взяться за разработку следующей модели линейки Note. Потенциальную новинку называют Redmi Note 4X. В техническом плане, если предоставленная источником информация верна, она будет немного привлекательнее модели Redmi Note 4. Но это явно скорее будет обновленная версия, нежели новая модель. Устройству приписывают SoC Snapdragon 653, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, у Redmi Note 4 эти параметры соответствуют Helio X20, 2/3 ГБ и 16/64 ГБ.

Вторая часть сведений повествует о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 6, а точнее, о возможных сроках его выпуска. Аналитик IHS Technology Кевин Ванг заявил, что несмотря на то, что поставки SoC Snapdragon 835 небольшие, это все же не сдвинет сроки выпуска Xiaomi Mi 6 на апрель, как сообщалось недавно. Сразу после этого в сети появилось еще одно сообщение, согласно которому смартфон выпустят 6 февраля накануне Дня святого Валентина. То есть, есть высокая вероятность, что Xiaomi Mi 6 может стать первым смартфон с новой флагманской платформой Snapdragon 835.

На всякий случай оговорим, что информация носит статус неофициальной, поэтому относиться к ней нужно с изрядной долей скепсиса.

Источник: techupdate3, Weibo, mydrivers.com