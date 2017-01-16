Xiaomi перестала хвастаться результатами продаж своих смартфонов, но говорит, что худшее позади и обещает рекордный доход уже в этом году

В конце прошлого года Xiaomi призналась, что не получает прибыли с продаж своих смартфонов, продавая их, по сути, по себестоимости. Собственно, это одна из причин популярности смартфонов Xiaomi. Но, как выяснилось, для долговременного успеха этого недостаточно. На фоне информации о сокращающихся продажах (26% по итогам прошлого года) и снижении лояльности клиентов (только 37% остаются верны Xiaomi, выбирая новый смартфон) Xiaomi решила больше не публиковать цифры продаж своих смартфонов.

В последний раз Xiaomi публиковала данные о продажах смартфонов ровно год назад. Тогда компания отчиталась о более 70 млн устройств, отгруженных на рынок по итогам 2015 года (годом ранее – 61 млн отгруженных смартфонов). Результат весьма неплохой на фоне замедляющихся темпов роста рынка, но все немного не дотягивает до запланированных 80 млн. Причем изначально компания нацеливалась на 100 млн. Из отчетов различных аналитических компаний было очевидно, что 2016 год не стал для Xiaomi особо успешным (компания вылетела из пятерки крупнейших производителей смартфонов), а впечатляющие темпы роста (с 7,2 млн проданных смартфонов в 2012 году до 18,7 млн в 2013 и 61 млн в 2014 году) остались в прошлом.

В интервью источнику представитель Xiaomi подтвердил, что в этом году компания не будет раскрывать данные о продажах своих смартфонов. И хотя сам производитель говорит, почему решил нарушить традицию, становится ясно, что в этот раз хвастаться нечем.

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в своем недавнем обращении к сотрудникам признал, что компания побежала впереди паровоза «взяла слишком высокий темп».

«В первые годы мы развивались слишком быстро. Мы создали чудо, но сплоховали по некоторым направлениям в долгосрочной перспективе», – пишет Лэй Цзюнь. – «И теперь нам нужно немного сбавить темпы, подтянуть наши слабые стороны, дабы обеспечить устойчивый рост бизнеса на многие годы вперед».

В декабре 2014 года Xiaomi закрыла очередной раунд финансирования на $1,1 млрд. В результате рыночная капитализация компания превысила $45 млрд, многие считают, что Xiaomi сделал слишком мало, чтобы соответствовать этой оценке и сильно переоценена. Из суждения исполнительного директора Xiaomi сложно понять, признает ли компания этот факт.

Тем не менее, в своем обращении Лэй Цзюнь подчеркивает, что худший этап пройден и выделяет несколько достижений 2016 года:

консолидированные продажи в Индии впервые превысили $1 млрд;

три из 54 магазинов Xiaomi, реализовали продукции, включая продукты партнеров, на сумму свыше $14,5 млн (100 млн китайских юаней);

количество подключенных к экосистеме Xiaomi Mi Ecosystem устройств превысило 50 млн штук;

Xiaomi подала 16 тыс. международных патентных заявок, почти четвертая часть (3612 штук) из которых уже утверждены;

сумма доходов от различных интернет-сервисов удвоилась по сравнению с прошлым годом (если ориентироваться на данные Reuters, то речь идет о более $1 млрд).

А теперь самое интересное: в этом году компания откроет 200 магазинов, а к 2020 году будет открыто целых 1000 новых магазинов Xiaomi. Еще одно смелое обещание на этот год – суммарная выручка от реализованной продукции Xiaomi превысит $14,5 млрд (100 млрд юаней).

Источник: TechCrunch