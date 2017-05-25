Южная Корея планирует инвестировать в развитие 4G и 5G сетей в Украине

Республика Корея планирует инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры 4G и 5G в Украине, сообщили Посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу и представители корейской инвестиционной корпорации K-Growth на встрече с Министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивом.

Министр отметил, что Республика Корея является важным стратегическим партнером для Украины, но при этом потенциал сотрудничества между нашими странами пока используется очень мало.

«Объемы взаимной торговли и инвестиций в Украину со стороны Республики Корея пока не являются значительными и самое время изменить эту ситуацию и выработать эффективное сотрудничество. Особенно в сфере развития информационной инфраструктуры для 4G и 5G в Украине. Это является одним из важнейших приоритетов работы Правительства и Минэкономразвития, а Корея является признанным мировым лидером в этой сфере», — подчеркнул Степан Кубив.

Корейские коллеги в свою очередь отметили эффективное внедрение реформ в Украине, направленных на экономический рост, а также улучшение инвестиционной привлекательности.

«Мы видим прогресс Украины на пути к улучшению инвестклимата. Мы также понимаем, что вскоре эти изменения дадут значительный толчок для экономики и развития вашей страны. Это дополнит выгоды от стратегического размещения Украине на пересечении важных транспортных маршрутов, значительные возможности развития промышленности, возможности в сфере IT и HiTech и высокий человеческий потенциал. Это для нас весьма сильный сигнал для активизации своего инвестиционного интереса к Украине», — подчеркнул Сунмин Пак (Soomin Park), член совета директоров Корейского офиса ЕБРР в Украине.

Отметим, что Республика Корея в 2016 году заняла пятое место среди торговых партнеров Украины из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с товарооборотом $669 млн. Украина экспортирует в Корею продукцию машиностроения, сталь, текстиль, рыбу. Импорт из Кореи в Украину преимущественно состоит из промышленного оборудования, нефти, железной руды, химикатов и некоторых видов продовольствия.

По состоянию на 1 января 2017 года в экономику Украины привлечено $207,7 млн инвестиций из Южной Кореи, при этом только за 2016 год произошел прирост корейских инвестиций в объеме $46,4 млн.

Источник: Минэкономразвития