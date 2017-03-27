За январь-март 2017 года украинцы зарегистрировали еще 548 полностью электрических и 219 гибридных автомобилей, что на 32% и 24% больше, чем годом ранее

Со ссылкой на главный сервисный центр МВД Украины ресурс Electrocars.ua привел последнюю официальную статистику по украинскому рынку электромобилей.

Итак, за январь-март 2017 года в Украине зарегистрировали еще 548 полностью электрических и 219 гибридных автомобилей. Если сравнить эти цифры с показателями аналогичного периода прошлого года, то получим рост по обеим категориям: электромобилей – на 32%, гибридов – на 24%. С учетом показателей нынешнего квартала эксперты Electrocars прогнозируют динамику в 3000 электромобилей и гибридов на весь 2017 год.

К сожалению, сервисный центр МВД Украины не дает подробной информации по зарегистрированным моделям, так что о самом популярном электромобиле в Украине по итогам трех месяцев этого года нам остается только догадываться (Nissan Leaf?). Зато статистика ясно дает понять, что полностью электрические модели нравятся украинцам вдвое больше гибридов.

Остается добавить, что за прошлый год в Украине появилось 2593 «зеленых» автомобиля, из которых 1709 моделей являются полностью электрическими, а остальные 884 оснащены гибридной силовой установкой.

Источник: electrocars.ua